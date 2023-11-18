Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin iletişim ve basın birimlerine önemli atamalar yaptı. Özgür Özel'in Basın Danışmanlığı görevine getirilen gazeteci Şevket Yaman ile Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğüne atan Meriç Tafolar'un yeni görevleri, CHP Genel Merkezi'nden bu akşam yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Yapılan resmi açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından; Sayın Meriç Tafolar Genel Merkez İletişim Koordinatörü, Sayın Şevket Yaman Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiştir" denildi.