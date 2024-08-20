Hangi Ülkenin: Birleşik Arap Emirlikleri

Emirlik: Abu Dabi Emirliği

Yönetim Türü: Meşrutî monarşi

Şeyh: Halife bin Zayid

Veliaht: Muhammed bin Zayid

Yüzölçümü: 972 km2

Rakım: 27 metre

Zaman Dilimi: BAE standart zaman dilimi (UTC+4)

Resmi Sitesi: www.abudhabi.ae

Abu Dabi Hakkında Bilgi

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikeri’nin başkentidir. Metropol bir şehir olan Abu Dabi’nin yaklaşık olarak dokuz yüz bin nüfusu bulunmaktadır. Yönetim türü meşruti monarşi olan bu şehir, 1971 yılından beri başkentliğini sürdürmektedir. Ayrıca Abu Dabi Basra Körfezi’nin kıyısında yer almaktadır. Günümüzde oldukça popüler olan bu şehir, gelirini petrole borçludur. Toplamda yedi emirlikten biri olan Abu Dabi, petrol rezervleri göz önüne alındığında en şanslı konumdadır. Fakat diğer altı emirlikte fazla petrol çıkmamasına rağmen dağıtım eşit şekilde yapılır. İklim yapısı bakımından çöl iklimi bu şehre hakimdir. Abu Dabi, bir ada kenttir. Fakat karaya toplamda 3 köprü ile bağlı olmakla birlikte dört ve beşin de yapımına devam edilmektedir.

Abu Dabi Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentidir.

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