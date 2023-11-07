Uzman Doktor Ender Saraç'ın diyet listesi şöyle:
Tok tutan diyet
Sabah:
- 1 dilim tam buğday ekmeği ile az yağlı peynir
- Lop yumurta ve maydanoz
- sivri biber
- 1 tatlı kaşığı kadar bal
Öğlen:
- 1 porsiyon tavuk yada balık veya yeşillikleri bol bir salata
- 1 porsiyon kadar zeytin yağlı kabak ya da ıspanak yiyin veya pazı yemeği
Ara Öğün
- Sütlaç ya da puding
- 1 kivi veya muz ile 1 avuç ceviz ya da badem
Akşam
- Çorba(mercimek veya diğer baklagillerden)
- Ispanaklı börek(sıvı yağ ile yapılmış) olsun
- Közlenmiş biber
- Zeytin yağlı taze fasulye
Gece
- Fırında meyve veya tarçınlı cevizli meyve salatası
- Çekirdekli siyah üzümde tüketebilirsiniz. Sindiriminizi rahatlacaktır.