Uzman Doktor Ender Saraç'ın diyet listesi şöyle:

Tok tutan diyet

Sabah:

  • 1 dilim tam buğday ekmeği ile az yağlı peynir
  • Lop yumurta ve maydanoz
  • sivri biber
  • 1 tatlı kaşığı kadar bal

Öğlen:

  • 1 porsiyon tavuk yada balık veya yeşillikleri bol bir salata
  • 1 porsiyon kadar zeytin yağlı kabak ya da ıspanak yiyin veya pazı yemeği

Ara Öğün

  • Sütlaç ya da puding
  • 1 kivi veya muz ile 1 avuç ceviz ya da badem 

Akşam

Bursa Şehir Hastanesi artık "Dijital Hastane" Bursa Şehir Hastanesi artık "Dijital Hastane"
  • Çorba(mercimek veya diğer baklagillerden) 
  • Ispanaklı börek(sıvı yağ ile yapılmış) olsun
  • Közlenmiş biber
  • Zeytin yağlı taze fasulye

Gece

  • Fırında meyve veya tarçınlı cevizli meyve salatası
  • Çekirdekli siyah üzümde tüketebilirsiniz. Sindiriminizi rahatlacaktır.