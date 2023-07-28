Bursa'nın doğal güzellikleri, bu sefer sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Bir vatandaş, Uludağ'da kamp yaptığı sırada ormanda açlıkla mücadele eden bir tilkiye el uzattı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın ünlü dağlarından Uludağ, doğaseverlerin ve kampçıların tercih ettiği bir nokta olarak biliniyor. Ancak bu kez, Uludağ'da yapılan kamp, unutulmaz bir anıyla taçlandı. Ormanlık alanda kamp kurmuş olan vatandaşlar, bir tilkinin açlıkla mücadele ederek yanlarına yaklaştığını fark etti.

Tilki, insanlara yaklaşmasına rağmen endişeli bir şekilde hareket ediyordu. Bir vatandaş, bu şaşırtıcı anı yakından gözlemlemek için harekete geçti ve elleriyle tilkiye ekmeğini uzattı. Başlangıçta tedirgin olan tilki, uzatılan ekmeği kokladıktan sonra açlığının baskısıyla yemeğe başlamak için cesaretlendi. Vatandaş, sevecen tavırlarıyla tilkiyi yemek yemesi için teşvik ederken, tilkiyi rahatsız etmemeye özen gösterdi.

İlk porsiyon ekmeği hızlıca bitiren tilki, daha fazlasını istiyormuş gibi görünerek tekrar vatandaşın yanına gelmeye cesaret etti. Ancak bu sefer, kendisine ikram edilen ekmeğin etrafında bir süre dolandı ve çevresine dikkatle bakındı. Tilkinin bu davranışı, çevredeki tehlikeleri süzme ve dikkatli davranma isteğini akıllara getirdi.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan bu özel anlar, sosyal medyada da paylaşılınca büyük ilgi gördü. İnsanlar, doğal yaşamın içinde bu tür etkileşimlerin ne kadar değerli ve nadir olduğunu vurgularken, tilkinin doğal davranışlarına olan saygı ve duyarlılığın önemini hatırlattılar.