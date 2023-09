Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınan Terkinler Çetesi lideri N.T’nin de aralarında olduğu 40 kişi İnegöl Adliye Sarayında hakim karşısına çıktı. Zanlıların isimleri belli oldu. İşte o isimler…

İnegöl’de kısa sürede büyük bir servete sahip olan Nazi. T’nin kurucusu olduğu iddia edilen Terkinler Çetesi davası başladı. Şafak operasyonu sonucu gözaltına alınan zanlılar, gözaltı sürecinde yapılan sorgulamalarının ardından ilk kez hakim karşısına çıktılar.

Güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak İnegöl Adliyesine getirilen zanlılar, kendilerine yapılan suçlamalara cevap verecekler.

İnegöl tarihinin en büyük çete operasyonun failleri olan Terkinler çetesine mensup olduğu belirlenen 34 kişiye yönelik 450 jandarmayla şafak operasyonu düzenlenmişti. İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca 8,5 ay süren teknik takibin ardından yapılan operasyonda çok sayıda silah, çek, senet ve para ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında şahıslara ait 6 milyar değerindeki 31 şirkete el konulmuş, bu şirketlere, kayyum ataması yapılmıştı.

İŞTE O İSİMLER

Gözaltına 40 isimden 5’nin kadın olduğu görüldü. Çete Lideri Nazi T. dışında hakim karşısına şu isimler çıkarıldı; Akın T. Mehmet T. Azad T., Erkan T., Hanım T., Metin T., Çetin T, Yüksel T., İsmail H.E, Osman K., Kenan Y., Erşan K, Yunuz D.D, Zeki B., Harun Y, Esat K, Turan K, Nermin S., Akın B., Cahit B., Ayhan G., Funda D.A, Cemil K, İrşadi K, Ceylan B., Kemal C., Abdurrahman B., Erkan G., Süleyman K., Serkan Ç, Tamer B., İbrahim Ö., İbrahim Ç, Nurettin A., Ali İ.Ö., Meryem S., Gülçin Y., Turan B., Turgut K. ve O. C.