Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana daldı. O sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önlerken kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.

Kaynak: İHA