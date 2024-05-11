Eğitimde anne ve çocuğu bir araya getiren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin (AÇEM) minikleri, Anneler Günü’ne özel gösteri düzenledi. Başkan Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl’ün de katıldığı programda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tuzla Belediyesi Yayla Anne Çocuk Merkezi’nde açık havada düzenlenen program, miniklerin annelerine şiir okuması ile başladı. Ardından, çocukların annelerine özel hazırladıkları dans gösterisi ile etkinlik devam etti. Masaların üzerinde bulunan kâğıt ve boyalar kullanılarak yapılan el işi etkinliğinde ise minikler annelerine özel resimler çizdi. Başkan Eren Ali Bingöl de eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ile etkinliğine dahil oldu. Miniklerin, anneleri ile dans etmesiyle son bulan programda, Anneler Günü’ne özel pasta da kesildi.

“AÇEM’ler bizim için çok kıymetli”

Anne Çocuk Eğitim Merkezi, çok kıymetli bir kurum olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Bizim özellikle onu geliştiriyor olmamız lazım. Anneler Günü’ne yaklaştığımız bugünlerde böyle bir etkinlikte buluşmak çok iyi hissettirdi. Tuzla’daki tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Çocuklar eğitim alırken annelerin de sosyalleştiği bir kuruluş olan AÇEM’ler bizim için çok kıymetli. Biz şimdi buna bir de kreşleri ekleyeceğiz. Bu sayede çocuklar eğitim alırken anne çalışacak veya sosyalleşme imkânı bulacak” şeklinde konuştu.

“Merhametinde anneliği hisseden tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum”

Ayşegül Kılınç Bingöl ise “Çok güzel geçti, bizim için de güzel bir mola oldu. Sadece doğuran değil, vicdanında, merhametinde anneliği hisseden tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu çocukları ancak sağlıklı ve mutlu kadınlar ile babalar yetiştirebilir. O yüzden toplumda annelere verilen değerin arttığı günleri birlikte görmeyi diliyorum” diye konuştu.

“Burası bizim sosyalleşmemiz açısından da çok önemli ve anlamlı”

AÇEM öğrencisi olan Necla Kara ise “Bugün çok güzel geçti, emeği olan herkese ve aramıza katılan Başkanımız Eren Ali Bingöl’e çok teşekkür ederim. Burası bizim sosyalleşmemiz açısından da çok önemli ve anlamlı. Belediye başkanımızın katkılarıyla daha iyi olacağını düşünüyorum ve ona inanıyorum” dedi.