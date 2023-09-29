Ataşehir Belediyesi, 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için Anne Destek Programı’nı başlatıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenecek olan eğitim programı 15 hafta sürecek.

Anne Destek Programı, anneleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve çocuk ile annesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda annelerin, kendilerine güvenlerini ve çocuğun eğitimindeki rolünü artırmayı da hedefliyor.

Programın konu başlıkları arasında “Annelik ve kadın olmak”, “Çocuk hakları ve ilgili aile tutumları”, “Çocuğu dinleme, dikkate alma ve kendini ifade etme”, “şiddeti önleme ve barışı destekleme”, “Sosyal ve duygusal gelişim”, “Anneler ve çocuklar için medya okuryazarlığı" yer alıyor.

15 hafta boyunca, haftada bir gün ve 2,5 saat süreyle uygulanacak Anne Destek Programı’na katılmak isteyenler Kayışdağı Lions, Mustafa Kemal, Mevlana Ataevleri ile Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi’ne başvuru yaparak daha detaylı bilgi edinebilirler. Son başvuru tarihi ise 6 Ekim Cuma günü. Anne Destek Programı’na katılım ücretsizdir. Program sonunda katılımcılara Sertifika verilecektir.