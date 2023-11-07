Ağzında bakla ıslanmamak ne demek? Ağzında bakla ıslanmamak ne demek?

Acı Bademin Faydaları 

  • Vücuttaki akciğer ve göğüs hastalıkları ile ilgili gelişen kan tükürmeye karşı faydalıdır.
  • Saç dökülmesini engeller ayrıca saçların güçlenmesini de sağlar.
  • Dalak ve göğüs ağrılarını iyi gelmektedir.
  • Böbreklerde ve karaciğerde içinde ve çevresinde oluşan tıkanıklıkları açıcı etkisi oldukça fazladır.
  • Öksürük kesici ve kan şekerini dengeleyici gibi önemli faydaları da vardır.
  • Acı badem yağı genelde güneş yanığı, cilt kuruluğu ve cilt bakımında kullanılmaktadır.
  • Vücutta oluşan çatlaklara faydalıdır.
  • Özellikle gebelik gibi cildin gerildiği dönemlerde oluşabilecek yırtık ve çatlaklar acı badem kremi ile tedavi edilebilir.