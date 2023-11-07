Ac\u0131 Bademin Faydalar\u0131 \r\n\r\n\r\n V\u00fccuttaki akci\u011fer ve g\u00f6\u011f\u00fcs hastal\u0131klar\u0131 ile ilgili geli\u015fen kan t\u00fck\u00fcrmeye kar\u015f\u0131 faydal\u0131d\u0131r.\r\n Sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesini engeller ayr\u0131ca sa\u00e7lar\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesini de sa\u011flar.\r\n Dalak ve g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 iyi gelmektedir.\r\n B\u00f6breklerde ve karaci\u011ferde i\u00e7inde ve \u00e7evresinde olu\u015fan t\u0131kan\u0131kl\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131c\u0131 etkisi olduk\u00e7a fazlad\u0131r.\r\n \u00d6ks\u00fcr\u00fck kesici ve kan \u015fekerini dengeleyici gibi \u00f6nemli faydalar\u0131 da vard\u0131r.\r\n Ac\u0131 badem ya\u011f\u0131 genelde g\u00fcne\u015f yan\u0131\u011f\u0131, cilt kurulu\u011fu ve cilt bak\u0131m\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r.\r\n V\u00fccutta olu\u015fan \u00e7atlaklara faydal\u0131d\u0131r.\r\n \u00d6zellikle gebelik gibi cildin gerildi\u011fi d\u00f6nemlerde olu\u015fabilecek y\u0131rt\u0131k ve \u00e7atlaklar ac\u0131 badem kremi ile tedavi edilebilir.\r\n\r\n\r\n