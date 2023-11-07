Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşları için önemli düzenlemeler gündemde. "Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu merakla bekleniyor. Asgari ücretin Ocak 2024 için öngörülen rakam, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı ve yüzde 50'lik zam ile 17 bin TL seviyelerinde konuşuluyor. Bu, özel sektördeki maaş zamları için de bir örnek teşkil ederken, şirketler, asgari ücretin ötesinde zam yapmak için bütçe hazırlıklarına başladı. Hatırlatmak gerekirse, 2023 Ocak ayında asgari ücret 8.506 TL olarak belirlenmiş ve Temmuz ayında yüzde 34'lük bir zamla 11.402 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, bu zam sonrası dolar kuru ve enflasyon etkisiyle asgari ücret, 400 dolar seviyelerine geriledi.

Yeni asgari ücretin açıklanmasına sadece 2 ay kala, yaklaşık olarak 55 dolarlık bir kayıp şimdiden gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu kritik süreçte önemli bir rol üstleniyor. Komisyonun çalışmaları Aralık ayında başlayacak ve asgari ücretli çalışanları temsil etmek üzere dört kişilik bir komisyon kurulacak. Aralık ayı boyunca gerçekleşecek dört toplantıda yeni asgari ücret miktarı belirlenecek ve uzlaşma sağlanmaya çalışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı bütçe sunuş konuşmasında, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan ayrıca, "Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, yaşama maliyetlerinin masaya konması da önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 65'e yükselmesi bekleniyor, bu da son altı aylık enflasyon beklentilerinin yaklaşık yüzde 38'e çıkmasına neden olabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in, yaşama maliyetlerindeki artışları masaya koyması da beklenen önemli bir gelişme.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında uygulanacak olan yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemin merkezinde bulunuyor. Şu anki net asgari ücret 11.402,32 TL seviyesinde. Memur maaş artışlarının örnek alındığı bir senaryoya göre, yüzde 50'lik bir artışla net asgari ücret 17.103,48 TL'ye yükselecektir. Ancak, 6 aylık enflasyon oranına göre artış yapılması kararlaştırılırsa, yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacaktır.

Hükümet yetkilileri, açıklamalarında genellikle asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleşeceğine dair taahhütte bulunmuşlardır. Bu bağlamda, yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı eklenerek yüzde 50'ye yükseltilmesi beklenen bir senaryo ortaya çıkmaktadır. Bu senaryoya göre, yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkması muhtemel görünmektedir.