MALZEME LİSTESİ:

5 kg domates

1 kg kırmızı biber

500 gr. tatlı biber

500 gr. acı biber

5 baş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet maydanoz

Tuz

HAZIRLANIŞI: Domatesleri, kabuklarını soymadan elma dilimi şeklinde doğruyoruz ve derin bir kaba koyuyoruz. Üzerine ayıklamış olduğumuz kırmızı biberleri iri doğruyoruz. İnce yeşil ve küçük acı biberleri içine katıyoruz. Tatlı yeşil biberleri de iri doğrayıp katıyoruz. Maydanozu koyuyoruz. Ayıklanmış sarımsakları da koyuyoruz ve elimizle karıştırıyoruz. Bu karışımı doğrayıcıdan geçirerek püre haline getiriyoruz ve elde ettiğimiz püreyi büyük bir tencereye koyuyoruz. Üzerine zeytinyağını döküyoruz. Karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan sosu kavanozlara dolduruyoruz. Hiç kullanılmamış sıfır kapak kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Soğuyana kadar bu şekilde bekletiyoruz.