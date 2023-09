Günümüzde her noktada gördüğümüz açık hava reklam panolarına bir yıl içinde yüzde 25 talep arttı. LED ekranların metrekare fiyatı kalitesine göre 500 ila 2 bin 500 dolardan satılıyor.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı endüstrisine olan yatırımlar artıyor. Firmalar, nihai tüketiciye ulaşma noktasında devasa boyutlardaki LED ekranlarda reklam yapıyor. Artık günümüzde şehir merkezlerinde çok sık rastlanan bu açık hava reklam panolarına bir yıl içinde yüzde 25 talep arttı. LED ekranları daha çok Balkan ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye’den tedarik ediyor. Sektör temsilcileri, LED ekranların metrekare fiyatının ise kalitesine göre 500 ila 2 bin 500 dolardan satıldığını söyledi.

Dijital baskı ve promosyon sektörleri İstanbul’da bir araya geldi. Fuarda dikey baskı yapabilen dijital teknolojiler, devasa boyuttaki LED ekranlar, araç giydirme uygulamaları, yeni nesil dijital baskı örnekleri, lazer teknolojileri ve 3 boyutlu yazıcılar sergileniyor. Fuar ayrıca 2024 yerel seçimlerine yönelik reklam ve tanıtım çözümleri de sunacak.

Fuar hakkında bilgiler veren Zekeriya Aytemur, reklam sektörüne odaklı bir fuar olduğunu söyleyerek, "Bu fuar endüstriyel reklam üreten firmaların ihtiyaçlarını karşılayan tedarikçilerin katıldığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Fuar, firmalarımıza ihracat kanalları da açıyor. Son 10 yıl içerisinde bu makinelerde kullanılan malzemelerin üretimine başlayan ve sanayi yatırımı yapan firmalarımız da var. İthalatçı firmalarımıza da iç pazara açılmalarını destekliyoruz" dedi.

Fuarda stant açan firma yetkilisi Abdullah Mendeş, "Açık hava panolarına talep artıyor. Oturduğunuz yerden başka ülkedeki led ekrana bile ayar verebiliyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle led ekranlara talep artıyor. Bu noktada her yıl talebin arttığını görüyoruz. Led ekran teknolojileri de gelişmeye devam ediyor. Geçen yıla göre talepte yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Çünkü tanıtım her firma veya kurum için önemli bir etken. Nihai tüketiciye ulaşmak isteyen her firma bu ürünleri kullanabilir. Siyasi partiler seçim zamanlarında bu panoları ve led ekranları kullanıyor. Led ekranların metrekaresi ortalama 500 dolar ile 2 bin 500 dolar arasında satılıyor. Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye’den tedariklerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.