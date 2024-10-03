Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Yeşilçam klasiklerinden olan Gülen Gözler filmini açık hava sinemasında keyifle izledi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Türk Sineması’nın başyapıtlarından biri olan Gülen Gözler’i açık havada izlemenin keyfini yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Geleneksel Açık Hava Sinema Gösterimi’ne yüzlerce öğrenci katılarak keyifli vakit geçirdi. Geleneksel Açık Hava Sinema Gösterimi kapsamında düzenlenen etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı. 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin cep telefonlarıyla yaptıkları görsel şölen de eşsiz bir görüntü oluşturdu.

05-13 Ekim tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.’sü düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında kurulacak çadırlarda 530 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Fuar’da 980 söyleşi, panel ve imza programı düzenlenecek.