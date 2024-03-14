Çoğu durumda, bu hızlı bir şekilde tedavi edilir. Tıbbi ilaçlara ek olarak, ishal tedavisi için bazı doğal çözümler de kullanılabilir. Bu çözümler, ishalin neden olduğu dehidratasyon ve metabolik asidoz gibi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

İshal mide ağrısı yaparmı?

Mide ekşimesi, mide bulantısı, kramp ve diğer abdominal şikayetler ishal belirtileri olarak görülebilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde, alkol, nikotin veya kafein, yağlı süt ve süt ürünleri ve yağlı gıdalar içeren içecekler mide rahatsızlığına neden olabilir.

İshale iyi gelen yiyecekler

İshal ve mide kramplarına neden olan sindirim sistemi rahatsızlıklarının diyetine dikkat edilmelidir. Muz, pirinç, elma ve tost yemeksiz tüketilebilir. Salataların yanı sıra bisküviler, krakerler, haşlanmış patatesler, yağsız ve yoğun baharatsız kum torbaları tercih edilebilir. Diyette, yumuşak içecekler sağlanmalı ve diyet lifi gıdaları tüketilmelidir.

İshal Nasıl Geçer?

İshal genellikle birkaç gün içinde sürer. Ancak bazen reçetesiz ilaçlar süreci kısaltmaya yardımcı olur. Özellikle bizmut subsalisilat veya loperamid içeren ilaçlar kullanılabilir. Bizmut subsalisilat, bağırsak sıvılarını dengeler, inflamasyonu, bakterileri ve virüs büyümesini önler. Loperamid ayrıca bağırsak nedeninin neden olduğu ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu ilaçlar genellikle ishal, kramp ve karın ağrısı için doktor tarafından reçete edilir. Ancak, loperamidin virüs veya gıda zehirlenmesi kanıtı olan durumlarda kullanılmaması önerilir.

İshal İçin Ne Yapmalı?

İshalli kişiler sıvı kaybederse, elektrolitler, sodyum ve potasyum gibi temel besin maddeleri vücutta eksiktir. Deri normal pH değerini kaybedebilir. Bu nedenle sıvı alımı artırılmalıdır. Gündüz bol sıvı içer ve en az 8 veya 9 bardak su iç. Meyve suları da tüketilebilir. Sıvı kaybı şiddetli olduğunda buz emilebilir. Meyve suları dışında et suyu, temiz karbonatlı içecekler ve spor içecekleri de tercih edilebilir.

Anti-ishal Gıdalar

İshal genellikle bir virüs veya bakteriden kaynaklanır. İshal bitene ve mide kramplarını hafifleten yiyecekler tercih edilmeden bazı diyetlerden kaçınılmalıdır.

İshali önlemek için

Ağır ve yağlı yiyeceklerden ishal vakalarından kaçınılmalıdır. Özellikle baharatlı yiyecekler tercih edilmemelidir. Ek olarak, süt ve diğer süt ürünleri, içeriğindeki laktoza bağlı olarak bakteriyel veya viral bağırsak enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Şekerli yiyeceklerden de kaçınılmalıdır. İshal bittiğinde, normal bir diyete dönüştürülebilir.

İrritabl Bağırsak Sendromu

İrritabl barsak sendromunun nedeni ile bazı ishal vakaları ortaya çıkabilir. İrritabl bağırsak sendromu endikasyonları, kronik diyare, kabızlık, abdominal distansiyon ve bazen dışkıda beyaz mukus gibi semptomları içerir. Eğer irritabl bağırsak sendromu varsa, doktor semptomları hafifletmek için daha fazla lifli gıda tüketilmesini tavsiye edebilir. Bu nedenle bol miktarda taze meyve ve sebze, fasulye ve kepekli tahıllar tüketilmelidir. Meyve suları ve lif içeren yiyecekler yüksek lif almak için birlikte tüketilebilir. İshale neden olan mide rahatsızlıkları da midenin tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle yumuşak yiyecekler yenmeli ve mide hasarı en fazla azaltılmalıdır. İshal normalde kendine zarar veren bir rahatsızlıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda 1 haftadan fazla sürebilir. Uzun süreli diyare ve mide ağrısı vakalarında en yakın zamanda bir doktora başvurulmalıdır.