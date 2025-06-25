Tunç, uzun süredir eleştiri konusu olan infaz sürelerine yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemenin yasalaşmasıyla, mahkemelerce verilen cezaların toplum nezdinde daha etkili ve görünür olacağını belirtti.

"Bu düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldıracak"

Yeni düzenlemeye göre, 2 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan ise 9 gün cezaevinde kalacak.

Bakan Tunç, bu değişikliğin, özellikle kısa süreli hapis cezalarının infazında yaşanan “etkisizlik” eleştirilerini gidereceğini belirterek, “Bu düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve adalet sistemine güveni artıracaktır” dedi.

Yeni infaz sisteminin, ceza adaletinde caydırıcılığı güçlendirmeyi ve kamu vicdanını rahatlatmayı amaçladığını dile getiren Bakan Tunç, düzenlemenin önümüzdeki dönemde yargı reformlarının önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti.