Olay saat 11.00 sıralarında Akhisar mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İşçi Abdullah K.(56) inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sol bacağı kırılan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI SAYIKLADI

Yaralı işçinin, "Allah'ım çocuklarım evde" diyerek çocuklarını sayıklaması dikkat çekti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.