Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bir çuvalın içinde dere kenarında bulunmuştu. Cinayetle ilgili sır perdesi henüz tam olarak aralanmamışken, soruşturma ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Küçük çocuğun annesi, abisi ve amcasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış durumda. Bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, bu hafta iddianamenin mahkemeye sunulacağını belirterek, HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına kadar çeşitli unsurların incelendiğini ifade etti.

"NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Tunç, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." diye konuştu.

"HESAP VERECEKLER"

Narin Güran cinayetinin toplumu etkilediğinin altını çizen Tunç, "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü" dedi.

İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını duyuran Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.