Olay, 12 Eylül günü Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında gerginlik bulunan iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında silahına davranan Y.D. (17), husumetlisi olduğu belirtilen D.C.’yi (19) kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan D.C. çevredekilerin ihbarı üzerine hızla hastaneye sevk edilirken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini belirleyerek izini sürdü. Yapılan takip neticesinde Y.D., olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.