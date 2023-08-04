Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya’da Cuma namazı kıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan bilgi alan Bakan Tunç, cami çıkışında çocuklara hediye verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndan İstanbul’a doğru seyir halinde olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cuma namazını Sakarya’da kıldı. Cuma namazını Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde bulunan Şeyh Edebali Camii’nde eda eden Bakan Tunç’a, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse eşlik etti. Cami çıkışında Vali Kaldırım’dan bilgi alan Tunç, çocuklara da hediye vererek İstanbul’a doğru yola devam etti.