CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösteren Tunç, "Boykotla ekonomiyi hedef almak yanlıştır. Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonlarında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan, Şahan ise terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ÖZEL, HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşları sokağa çağırmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada sokaklar provoke edildi. Olaylara karışanlar gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç'un açıklamaları şu şekilde: "Çok tehlikeli bir provokasyona girişilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine ve annesine hakaret edilerek... Çirkin eylemlerin sonucu bu saldırgan ve provokatif dildir.

Şiddet, ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Kamu düzenini bozmak suçtur. Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozmak pahasına polisimizi marjinal gruplara hedef göstermek çok tehlikelidir.

"BOYKOTLA EKONOMİYİ HEDEF ALMAK YANLIŞTIR"

Boykotla ekonomiyi hedef almak yanlıştır. Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur. Türk yargısı teröristten de hesap sorar yolsuzdan da hesap sorar

Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte. Eğer yasaya aykırı bir durum söz konusuysa gereken yapılacaktır. Suç teşkil eden eylemler cezasız kalmaz, yargı önünde hesap verilecektir"