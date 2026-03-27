ABD’de motorsporları ve tekstil sektörünü etkileyen dikkat çekici bir gelişme gündeme geldi. NASCAR ile yaklaşık 35 yıldır iş birliği içinde olan SouthPrint Inc., iflas başvurusunda bulundu.

Yarış temalı tişört, şapka, ceket, yarış tulumu ve özel koleksiyon ürünleriyle tanınan şirketin mali krize sürüklenmesinde; tedarikçi ödemelerindeki aksaklıklar, nakit akışındaki bozulma ve yükselen üretim maliyetleri etkili oldu.

Alınan iflas kararı, şirket çalışanları açısından da beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Ani kapanma süreci nedeniyle çok sayıda çalışan bu durumdan önceden haberdar olamadı.