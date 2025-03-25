Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından, Akpınar Mahallesi’nde bulunan ve İstiklâl Savaşı’nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişerek tarihimizde İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yer alan Şehitlik içerisinde genel temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları ve şehitlikler süpürülerek temizlendi. Ayrıca şehitliğin duvarları boyanarak daha bakımlı hale getirildi.

1 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek anma törenleri, saat 12.00’de Metristepe Zafer Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklâl Marşı’nın okunması, saygı atışı ve Şeref Defteri’nin imzalanması ile başlayacak. Ardından, saat 13.30’da Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde devam edecek anma programında, anıta protokol tarafından çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklâl Marşı okunacak ve saygı atışı yapılacak.

Programın devamında, öğrenciler tarafından şiirler okunacak, protokol üyeleri tarafından konuşmalar yapılacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitlerimiz için dua edilecek. Anma programı, Şehitlik Defteri’nin imzalanması ve şehitlik ziyareti ile sona erecek.