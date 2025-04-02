Bakan Tunç, söz konusu boykot çağrılarının ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyası olduğunu vurgularken, bu tür girişimlerin yerli sermayeyi hedef alarak ticaret hayatını sabote etmeyi amaçladığını belirtti.

Tunç, "Bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç, boykot çağrılarının işletmelerin itibarını zedeleyici ve faaliyetlerini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanlar olduğunu, bu tür girişimlerin iş ve çalışma özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek, hukuki ve cezai sorumluluk taşıyacağını hatırlattı.

Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının, esnafın, emekçilerin ve vatandaşların hakkını savunmaya devam edeceğini vurgularken, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı, yaşadığı akıl tutulmasından bir an önce dönmeli, milletimizi birbirine düşürecek ve kaos oluşturacak sorumsuz ve şuursuz çağrılarından vazgeçmelidir." dedi.

Bakan Tunç son olarak, "Böylesine seviyesiz ve akıl dışı çağrılara milletimiz kesinlikle itibar etmeyecek, ülkemizi kutuplaştırmaya çalışanlara, ekonomimize zarar vermeyi amaçlayanlara, sokakları karıştırmak isteyenlere sağduyusuyla, birlik ve beraberliğiyle en güzel cevabı verecektir." şeklinde konuşarak açıklamasını tamamladı.