Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik bireysel başvurular hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, bireysel başvuru hakkının kaldırılmasının gündemde olmadığını vurgulayarak, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik ve bu hakkın geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

Bakan Tunç, 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana Anayasa Mahkemesi'ne 551 binden fazla bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını ifade eden Tunç, bu sayının yüksek mahkeme için önemli bir iş yükü oluşturduğunu kabul etti.

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruların artmasıyla iş yükünün arttığına dair yapılan çeşitli açıklamalara da değinen Bakan Tunç, bu konuda alınacak tedbirlerin değerlendirildiğini ve adalet sisteminin etkinliğini sürdürme amacıyla çözüm arayışlarının devam ettiğini belirtti.