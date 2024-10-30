Adalet Bakanlığı, 2025 yılından itibaren yargı sisteminde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı ve adalet hizmetlerinde yapay zeka kullanımını artırmayı hedefleyen yeni bir dizi çalışma başlatacağını duyurdu. Bu kapsamda, modern teknolojilerin yargı süreçlerine entegre edilmesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amaçlanıyor.

Bakanlık, yapay zeka sistemlerinin yargı süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair kapsamlı bir araştırma ve geliştirme süreci yürütecek. Bu süreçte, mahkeme işlemlerinin hızlandırılması, dosya yönetiminde daha fazla verimlilik sağlanması ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin dijital ortamda sunulması gibi yenilikler yer alacak. Ayrıca, bu dönüşüm sayesinde mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve karar alma süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanlığı, aynı zamanda vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için mobil uygulamalar ve çevrimiçi platformlar geliştirecek. Bu sayede, dava takibi, belgelerin elektronik ortamda sunulması ve bilgi edinme işlemleri gibi hizmetler, daha kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, bu adımların yargı sisteminin modernleşmesine katkıda bulunacağına ve adaletin daha hızlı bir şekilde tecelli etmesine yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. Dijital dönüşüm sürecinin, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek toplumsal güveni artıracağı vurgulandı.