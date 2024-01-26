HAZIRLANIŞI: Kuyruk yağı ve kıymayı satırla ince bir şekilde kıyıyoruz. Tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Harcımızdan parçalar kopartıp yassı çöp şişlere geçiriyoruz. Fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarı kıvamda pişiriyoruz. 3 tane baklava yufkasını aralarına erimiş tereyağı sürüp üste üste koyuyoruz. Pişirdiğimiz adana kebaplarından bir tanesini baş kısmına koyuyoruz. Kenarlarından hafifçe içe doğru kıvırp rulo olarak sarıyoruz. Üzerine kalan tereyağını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişiriyoruz. Garnitürü için, köz patlıcan ve sarımsağı ince bir şekilde doğrayıp yoğurtla karıştırıyoruz. Salatası için, domates, soğan ve maydanozu doğruyoruz. Tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Fırında pişen adana böreklerini, yoğurtlu patlıcan ve ve salatası ile servis ediyoruz.

ADANA BÖREĞİ

Baklava yufkası

2 çorba k. tereyağı

350 gr. kıyma

50 gr. kuyruk yağı

Tuz

GARNİTÜRÜ İÇİN:

1 kase köz patlıcan

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

SALATASI İÇİN:

4 domates

4 taze soğan

1 tutam maydanoz