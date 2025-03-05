İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, 12 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheliye adli kontrol kararı verildiğini ve 4 kişinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Operasyon, Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla soruşturulmak üzere savcılıklar tarafından işlem başlatıldı.

Operasyon sonucunda, 2 makineli tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.