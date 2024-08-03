Daha fazla vatandaşa ücretsiz avukatlık hizmeti sağlayacak protokolü imzalayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adaletin herkes için erişilebilir olması çok önemlidir” dedi. Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, protokol ile amaçlarının ücretsiz hukuki yardım sunan adli yardım bürosunun çalışmalarının artırmak olduğunu kaydetti. Proje koordinatörü Av. Alim Mert ise, “Bu proje aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir” diye konuştu.

Sakarya Barosu ile Adapazarı Belediyesi arasında ‘Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi’ adı altında ilk kez protokol imzalandı. Bu protokolün imzalanması ile Baro toplam 10 belediye ile projeyi hayata geçirmiş oldu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adaletin herkes için erişilebilir olması çok önemlidir. Sakarya Barosu Başkanımız İlknur Ebiz Yıldız ile imzaladığımız Adli Yardım Protokolü hayırlara vesile olsun. Bu iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın adalete erişimini hep birlikte daha da kolaylaştıracağız. Baro Başkanımıza bu değerli çalışması için teşekkür ediyorum” dedi.

Amaç daha etkin ve yaygın hale getirmek

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, projelerini Adapazarı Belediyesi ile de imzaladıkları için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Yıldız, “Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projemizin amacı, avukatlık hizmetinden yararlanmak isteyen ama ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımıza, başvurularını ya da davalarını açabilmeleri için ücretsiz hukuki yardım sunan adli yardım büromuzun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmektir. Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya durumu olmayan vatandaşlarımızın adalete erişiminin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına destek olduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öncü olmanın gururunu yaşıyoruz

Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesinin koordinatörlüğünü de yürüten, Sakarya Barosu CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert ise yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de öncü olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Mert, “Baronun sunduğu Adli Yardım hizmeti sayesinde yoksul vatandaşların, esasında anayasal hakkı da olan hak arama ve hürriyetinin fiilen kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. Bu proje aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu bağlamda Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız’a ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya, katkıları ve ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplam 10 belediye ile imzalandı

Daha önce Baro, sırasıyla; Serdivan, Erenler, Karasu, Pamukova, Hendek, Kaynarca, Sapanca, Geyve ve Büyükşehir Belediyeleri ile protokol imzalamıştı.