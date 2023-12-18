Ülkemizde 1999 depremin en çok hissedilen bölgesi olan Adapazarı’nda bu depremin yarattığı felaketi gösteren bir müze bulunmaktadır.Ancak sadece depremi ile değil gezilecek bir çok tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile Adapazarı’nın gezilecek yerler listesine yakından bakalım.

Deprem Müzesi

Türkiye’de kimsenin unutmadığı o kara gün olan 17 Ağustos 1999 depremi bizleri çok derinden etkilemiştir. Sevdiklerimizi elimizden alan bu depremi en çok hisseden bölgelerden biri de Adapazarı olmuştur.Bu yüzden bu depremden sonra depremin büyüklüğüne ve yıkımına dair bir çok şeyin yer aldığı müzede kara anı yaşamanızı sağlayan simülasyonu oluşturulmuş bir deprem standı bulunmaktadır.Belediye tarafından hazırlanan müzeyi mutlaka ziyaret edip bu gibi kötü durumları deneyimleyerek, o anda neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.Deprem gerçekten çok büyük bir doğal afettir.Hepimiz bu konu hakkında bilinçlenelim.

Kent Park

Şehir halkınında burada rahatça nefes alabildiği ve yeşillik alan gezip güzel saatler geçirdiği bir Kent Parkıdır.Şehrin göbeğinde yeşil hayatı görebileceğiniz bu yerde Çark deresi de bulunmakta.Bu derede bir çok su aktivitesi yapabilirsiniz.Park içerisinde piknikte yaparak şehrin stresli ve yoğun hayatından bir kaç saatlik de olsa uzaklaşabilirsiniz.

Çark Mesire Yeri

Çark Mesire Yeri Adapazarı’nda 19.yüzyıldan beri kullanılmaktadır ve halk tarafından bayağı sevilen bir yerdir. Çark Deresinin yanında yer alan Çark Mesire yeri tarihe ışık tutan bir yerdir. Kazlarıyla meşhur olan Çark Mesirede bir gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz. İçerisinde Lunapark, Hayvanat Bahçesi, bir çok cafe ve restaurant bulunmaktadır. Çark Deresinin sesi ile rahatlayacaksınız.Günümüzde hala önemini koruyan mesire yeri Adapazarı’nda görülmesi gereken yerlerdendir.

Acarlar Longozu

Geziniz için alternatif bir rota olan Acarlar Longozu,birinci dereden bir sit alanıdır. Türkiye’nin en büyük longozudur. Bu arada longoz nedir diye merak ediyorsanız ,denize doğru akan derelerin ağzının kumla kapanması sonucu oluşan göl ve ormanın iç içe girdiği özel bir eko sistem.Orman ile iç içe olan bu yerde inşa edilen tahta yol üzerinde bir çok fotoğraf çekilip, sakin bir gezi düzenleyebilirsiniz.

Beşköprü

Adapazarın önemli tarihi yapılarından biri olan Beşköprü, Bizans döneminde İmparator Justinianus tarafından 6.yüzyılda inşa ettirmiştir. İsmine bu dönemde inşa ettirilen beş köprüden bir olduğu için Beşköprü denilmiştir.Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan bu tarihi yapıyı kesinlikle görmelisiniz.Bizans dönemin mimarisini taşıyan bu köprü üzeriden geçerken tarih kısa süreliğine değişecektir.

Sakarya Müzesi

İlçenin merkezinde yer alan Sakarya Müzesi , Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım üç gün konakladıkları bu bine günümüzde ise arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği müze olarak hizmet vermektedir.Ayrıca müze içinde Atatürk’e ait eserler de sergilenmektedir. Müzenin bahçesinde yer alan Roma ve Bizans Dönemine ait eserleri mutlaka görmelisiniz.Tarihi çok güzel yansıtan bu müze belediye tarafından desteklenip günümüzde ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir.

Karasu Sahil

Yaz aylarında Adapazarı’na seyahat ederseniz mutlaka denize girmek için gitmeniz gereken yer olan Karasu, merkeze yaklaşık 1 saat gibi bir uzaklıkta yer alır. Sakarya’da tek mavi plaj özelliğini taşıyan Karasu’da denize girerken içiniz rahat olsun.Güney bölgelerine kadar gitmeden burada rahatça denize girip berrak suyun tadını çıkarabilirsiniz. Bölgede olan bir çok balıkçı sayesinde Karasu akşamlarında güzel balık restoranlarını ziyaret edip lezzetli balıkların tadına bakabilirsiniz.Gece hayatı merkeze göre çok yoğundur. Burada sıkılmadan tatilinizi geçirebilirsiniz.

Poyrazlar Gölü

Adapazarı ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Poyrazlar Gölü eski Karasu yolu üzerinde bulunmaktadır. Teke Gölü olarak da adlandırılan göl Sakarya Irmağının hemen yanında yer alır.Bu yüzden Sakarya Irmağı taştığında suları Kapaklı Boğazından bu göle dökülmesinden dolayı Poyrazlar Gölü derin bir göldür. Gölün etrafı orman ve yeşil tepeler ile çevrildiği için burada bisiklet sürüp,doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ayrıca içerisinde bulunan park ve piknik alanları ile birlikte aileniz veya arkadaşlarınız ile hem manzaranın hemde yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Harmantepe Kalesi

Harmantepe köyü üzerinde yer alan Kale, doğal bir tepecik üzerine kurulmuştur.Bizans döneminde 12.yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Yuvarlak planlı elips şeklinde olan kale yöresel taşlar ile inşa edilmiştir. Kale içerisi bitki ve ağaçlar ile kaplıdır. Kalenin taş örgüsü mimarisi ile diğer kalelerden ayrılmaktadır.Bu kale günümüze kadar neredeyse hiç bir yapısı bozulmadan gelmiştir. Adapazarı’na seyahat ederseniz gezmeniz gereken yerler listesine eklemeniz gerekmektedir.

Orhan Camii

Adapazarı ilçe merkezinde yer almaktadır. Orhan Gazi tarafından 1323-1325 yılları arasında yapılmıştır.Cami zamanla bir çok nedenlerden dolayı yıkılmıştır. II. Abdülhamit Döneminde yeniden inşa edilmiştir. Şimdilerde ise sağlam olan cami kesinlikle görülmesi gereken bir tarihi yapıdır.

Adapazarı Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Marmara Bölgesinde Sakarya ilinde yer alan Adapazarı , İstanbul’a 148 km, Ankara’ya 306 km, Bursa’ya 158 km uzaklıkta bulunur.Kocaeli ile de sınır olması ile birlikte buraya kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.Otobüs ile 2 saat uzaklıkta olan Adapazarına , uçak ile ulaşım sağlamak isterseniz. Kocaeli Havalimanını kullanabilirsiniz.

Adapazarı Konaklama

Merkez içerisinde bir çok konaklama tesisi bulunmaktadır.Eğer otelinizi merkezde tercih ederseniz gezilecek yerlere yakın olması ile birlikte avantajlı olursunuz.Her bütçeye uygun otelleri sizler için sıraladım.Bu otellerden birini seçerek konaklamayı tercih edebilirsiniz.