Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) kurs gören öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde Aşure günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşure günü İslam’da önemli bir sosyal dayanışma ve paylaşma etkinliği olarak yüzlerce yıldır idrak ediliyor. SGM’de kurs gören öğrencilere farkındalık ve aşure gününün ehemmiyetinin öğretilmesi amacıyla yapılan programa Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sinan Çileli ve şube müdürleri katıldı. Aşure gününün anlamı, aşure gününde neler olduğu gibi birçok konu öğrencilere anlatıldı. Program sonunda öğrencilere aşure ikram edildi.