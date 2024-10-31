Uzun yıllar sonra oluşturulan alt yapıyla yeniden hizmete başlayan ADARAY, Sakaryalıların yüzünü güldürdü. Adapazarı-Arifiye seferleri, ilk günden bu yana neredeyse tam kapasite yolcuyla yapılıyor.SAKARYA (İGFA) - 8 yıl aradan sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatlarıyla alt yapısı yeniden hazırlanan ve son teknoloji vagonlarıyla yeni yüze kavuşan ADARAY, seferlerine başladı.

Sakarya’da yıllar sonra trene kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor ve özellikle toplu taşıma kullanıcıları, 15 dakikaya son durağa kadar ulaşan trenden memnuniyetini ifade ediyor

İlk-ortaokula ücretsiz, liseye yüzde 54 indirimli hizmet veren ve tam bileti de 15 TL olan ADARAY’ın ilk 1 ay ücretsiz hizmet vermesi de vatandaş tarafından sevinçle karşılandı.

Treni tercih eden Sakaryalılar, bu trenin Sakaryalı ulaşım kullanıcıları için bir fırsat niteliğinde olduğunu, birçok kişinin yeniden hizmete alınmasını çok istediğini ve bu isteğin karşılıksız kalmadığını söyledi.

ADARAY, Adapazarı-Arifiye arasında 7 farklı istasyona yolcu taşıyor. Tren ilk 1 ay tamamen ücretsiz hizmet sunacak.