İnegölspor sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu 4-0 yenerek ligi 11. Sırada bitirdi. İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu maç sonu yaptığı açıklamada takımı sağ salim limana yanaştırdıklarını ifade ederek;“Çok şükür sezon bitti. Çok uğraştık çok sıkıntılar yaşadık, futbolda 50 senede yaşanacak olayları bir sezonda yaşadık. Takımı sağ salim limana yanaştırdık. Sıkıntı yaşadık sezonu sağlıklı bir şekilde bitirdik. Bütün sezon yanımızda duran başta İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a, onursal başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İTSO başkanımız Yavuz Uğurdağ’a , Mobiliyum Başkanı Talha Timurhan’a , OSB başkanımız Zeki Şahin’e , Yenice OSB başkanı Nedim İncebay’a, MUSİAD eski başkanımız Mehmet Döngel’e, İnegöl’ün kıymetli iş insanlarına, kıymetli esnaflarımıza taraftarlarımıza yöneticilerimize özellikle basın mensuplarına teşekkür ederim.”

KONGREDE ADAY OLACAK MI?

Kongrede aday olup olmama sorusuna cevap veren Ademoğlu “Kongre süreci başladı, biz beklemeyi düşünüyoruz varsa adaylar onları destekleyeceğiz eğer kimse çıkmazsa o zaman bakarız o zaman düşünürüz