İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezin’de ilçe adaylarını tanıttığı programda CHP’liler tarafından sloganlarla protesto edildi. Ekrem İmamoğlu sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin İstanbul adaylarını tanıtmak için kürsüye çıktı. Sarıyer’de Şükrü Genç’in yerine Oktay Aksu’nun aday yapılmasına sinirlenen bir grup CHP’li, pankart açarak Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. CHP’liler Ekrem İmamoğlu’nu yuhaladı. Sözünün kesilmesine sinirlenen İmamoğlu tepki gösterenleri azarlayarak, "Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar orada attığınız sloganlarla ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin" dedi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in toplantıya katılmadığı öğrenildi.