Pasifik Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji), bugün gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayisine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu bünyesindeki Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ (Pasifik Teknoloji), bugün gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Pasifik Teknoloji gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Pasifik Teknolojinin bugün işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlediğimiz halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Pasifik Teknoloji, şirketlerin dijital dönüşümlerinde, donanım ve yazılım alanlarında, teknoloji çözümleriyle destek olmaktadır. Bu faaliyetlerini geleceğe, daha da ileriye taşımak için, halka arzını gerçekleştirerek bugün Borsamızda işlem görmeye başlayacaktır. Bu nedenle, bu senenin ilk halka arzının Pasifik Teknoloji olmasını çok önemli buluyorum. 2024 yılında da, halka arzlarda, halka arz sayılarında ve halka arz tutarlarında, son üç yılda yakalanan ivmenin devam etmesini temenni ediyorum. Bu halka arz sürecinde emeği geçen şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Pasifik Teknoloji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Geniş hizmet yelpazesine sahibiz”

Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur, teknoloji sektörüne 2020’li yıllarda girdiklerini hatırlattı. Dur, Pasifik Teknoloji çatısı altında bulunan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect ve Icredible şirketleri ile yazılımdan donanıma, altyapı hizmetlerinden siber güvenliğe kadar farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını anlatan söyledi.

Dur sözlerine şöyle devam etti: “Kısa zamanda önemli projelere imza attık ve hızla büyüdük. Bu özelliklerimiz de yatırımcılarımızın teveccühünü kazanmamızı sağladı ve 27 milyon TL nominal değerli halka arzımıza 4,4 kat talep geldi. Toplam 2 milyon 453 bin 320 yatırımcının talep gönderdiği halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,7 katı talep gelmesi bize gurur verdi.”

“Hem ulusal hem küresel bazda güçlü adımlar atacağız”

Halka arzdan elde edecekleri gelirin yüzde 45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 35’ini Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında ve kalan yüzde 20’sini ise işletme sermayesinde kullanacaklarının altını çizen F. Nusret Dur, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacaktır. Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdığımız başarı hikâyesinin hem ulusal hem de küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacağımızı burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Halka arzın Pasifik Teknoloji için çok önemli bir adım olduğunu ve bunu başarıyla sonuçlandırmaktan son derece gururlu olduklarını anlatan Dur, “Bu adım, bizi sadece büyük bir şirket yapmayacak. Aynı zamanda daha geniş bir aile ve toplum hizmetine de yol açacak ve çok daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacak” dedi.