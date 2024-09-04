İnegöl Belediyesi’nin revize ederek modern bir yaşam alanına dönüştürdüğü ve aynı zamanda Kosova’nın bağımsızlığının sembollerinden biri olan Kurtuluş Ordusunun kurucularından Adem Yaşari’nin ismini verdiği Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak’ta bulunan semt sahası ve çocuk oyun alanı, düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

İnegöl Belediyesi Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokakta bulunan semt sahası ve çocuk oyun alanında yaptığı revize çalışmasıyla bölgeye modern bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Toplam bin 250 metrekare alanda; 330 metrekare yeşil alan, 290 metrekare saha alanı, 170 metrekare çocuk oyun alanı ile 460 metrekare sert zemin ve oturma alanından oluşan park yapılan düzenlemeyle bölge halkına hizmet vermeye başladı. Ayrıca semt sahası ve çocuk oyun alanına Kosova’nın bağımsızlığının sembollerinden biri olan, 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmaya başlamasıyla yükselen Sırp milliyetçiliği nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Kosova Kurtuluş Ordusunu kurup komutanlık yapan ve 1998 yılında evinin Sırp güçlerince kuşatılmasının ardından ailesi ve misafirleriyle katledilen halk kahramanı Adem Yaşari’nin adı verildi.

Petla Şöleni etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenle açıldı

Revize çalışmaları bir süre önce tamamlanan semt sahası ve çocuk oyun alanı, İnegöl Rumeli Derneği’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni çerçevesinde düzenlenen coşkulu törenle açıldı. Açılış törenine İnegöl protokolüyle birlikte şölen için yurt dışından gelen çok sayıda misafir de katıldı.

Adem Jashari Parkı kararı geçtiğimiz yıl alındı

Adem Yaşari parkının açılış töreni Salı akşamı yapıldı. 19.30’da Süleymaniye Mahallesinde yapılan mini bir kortejle başlayan program, akabinde açılış töreniyle devam etti. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, “Bugün aramızdan Makedonya’dan çok değerli misafirlerimiz var. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de İnegöl Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Geçen yıl kendisiyle Mitroviça’ya gittiğimizde orada Adem Yaşari’nin kompleksine gittik. Orada Başkanımızla yaptığımız istişarede ziyaretten dönüşte bu parkın Adem Yaşari Parkı olması kararlaştırıldı. Bugün de açılış vesilesiyle bir aradayız” dedi.

“Bizi kardeşçe ağırladınız”

Açılışta bulunan Üsküp Çair Belediye Başkanı Visar Ganiu ise “Burada bulunmaktan çok memnun ve mutluyum. Bizi böyle güzel ağırladığınız için teşekkür ederiz. Kardeşçe bizleri ağırladınız. Bizler buraya Adem Yaşari parkının açılışı için geldik. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Mitroviça ile güzel bir kardeşlik ilişkisi içerisindeyiz”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Rumeli Derneğinin 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni çerçevesinde bu akşam İnegöl Belediyesi’nin revizesini yaptığı Adem Yaşari parkının açılışı için bir araya geldiklerini söyledi. Taban, “İnegöl’ümüzde pek çok etkinlik ve çalışmalarımız oluyor. Bir de bunun kardeş şehirler tarafından buluşmaları oluyor. Mitroviça’da bizim kardeş şehrimiz. Mitroviça’ya yaptığımız ziyarette orada Belediye Başkanımız ve heyetlerle çok güzel kardeşlik ilişkisi içerisindeyiz. Zaman zaman onlar bizim programlarımıza geliyorlar, biz de zaman zaman onların programlarına katılıyoruz. Güzel bir dostluk köprüsü, kültürel bir bağ kurulmuş oldu. Ben bu süreçte Serkan Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu irtibatların sağlanmasında onların da katkı ve destekleri var” dedi.

İnegöl bir kültür mozaiği

İnegöl’ün kültürel zenginliğinden de söz eden Başkan Taban şöyle devam etti: “Bizim şehrimiz tam bir kültür harmanı, kültür mozaiği. Bu şehir içerisinde 81 vilayetten yaşayan vatandaşlarımız var. Yine aynı şekilde Balkanlardan, Kafkaslardan, Türki Cumhuriyetlerden ve farklı ülkelerden buraya gelip yaşayan, çalışan insanlar var. Biz her birine bu şehre kattıkları değer için çok teşekkür ediyoruz. Arnavut kökenli hemşerilerimiz de bu şehre her zaman değer kattılar. Gerek kültürel etkinlikler gerek örf ve adetlerin yaşatılması, yansıtılması anlamında çok büyük katkı koydular. Ticari ve ekonomik anlamda çok büyük katkılar koydular. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

“Adem Yaşari’nin bir parkımızda ismini yaşatmak bizler için de büyük bir gurur vesilesi”

“Halk kahramanları kolay yetişmiyor. Adem Yaşari’den Allah razı olsun. Özellikle Kosova’nın kurtuluşunda büyük bir hikayenin başlangıcını, fitilini ateşleyen bir halk kahramanı kendisi. Ben müzesini gezdiğimde ciddi anlamda etkilendim. Burada da bir parkımızda ismini yaşatmak bizler için de büyük bir gurur vesilesi. İnşallah Cenabı Allah hiçbir yede savaşa fırsat vermesin, kötüye fırsat vermesin. Bugün Gazze’de, Filistin’de yaşanan zulmü hep beraber izliyoruz. Onun için cenabı Allah hiçbir zaman kötüye fırsat vermesin. Onun için ben bugün açılışını yapacağımız park sembolik olsa da anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Burada emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle parkın açılışı yapıldı. Akabinde Rumeli Derneği Petla Şöleni çerçevesinde İnegöl ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin dış park gösterileri bu alanda gerçekleştirildi.