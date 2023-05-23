İnegölspor sezonun son maçında sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’nu 4-0 yenerek ligi 11. sırada tamamladı.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu maç sonrasında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Çok şükür sezonu sağlıklı şekilde bitirdik ama çok sıkıntılar yaşadık. 2023 sezonunda öyle sıkıntılar yaşadık ki 3-4 senelik sezona bedeldi. Futbolda yaşanabilecek ne varsa bu sezona sığdırdık. Şikeler, sakatlıklar, kalp krizi başımıza gelmeyen kalmadı. Takımımızı sağ salim limana yanaştırdık. Hem hüzün hem sevinç var içimizde. Ben sezon boyunca yanımızda duran belediye başkanımız Alper Taban’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han’a, Organize Sanayi Bölgesi başkanı Zeki Şahin’e, Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay’a, İnegöl esnafımıza, şanlı İnegölspor taraftarına, yöneticilerimize, basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.”