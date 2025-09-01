

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Şehir olarak inandık. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimiz inanıyor. Herkesin bir inanmışlığı var. Mücadele ruhu var. En azında sahada mücadele gördüğümüz zaman, bu bizi mutlu ediyor. Taraftarlarımız hiç durmadan 90 dakikada takımımızı destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu maç artık bitti. Haftaya Karaman maçına bakacağız. Aynı ciddiyet ve mücadele ile hiç taviz vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Karacabey iyi bir takım. Onların da başarılı olmasını temenni ediyorum. Bu iki kardeş takımın bir mücadelesiydi.”

Kaynak: BÜLTEN