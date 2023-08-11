Bursa'nın İznik ilçesinde sanayide çalışan bir dükkan sahibinin sprey şişesiyle kestiği varil bomba gibi patladı. İş yeri savaş alanına dönerken, bir işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İznik ilçesi Yeni Saniye'deki kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Salih Ersöz, iş yerinde çalışırken yanıcı madde dolu bir kabı sprey şişesiyle kesmeye çalıştı. Namlu ısınırken basınçlı hava aniden dışarı çıkarak patlamaya neden olur. Savaş alanına döndüğünde çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine ağır yaralanan Ersöz'ü İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Ersöz'ün hastanede tedavisi sürerken, babasının bir hafta önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polisin patlamayla ilgili soruşturması sürüyor.