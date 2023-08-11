Bursaspor'da yeni sezon hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam ediyor. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Ersel Altıparmak Saha tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleşen eğitim, ısınma hareketleri ile başladı. İkinci bölümde ise rondo ve kısıtlı alan oyunları oynayan oyuncular, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Bursaspor yarın sabah yapacağı çalışma ile hazırlıklarına devam edecek.