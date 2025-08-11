AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, deprem sonrası bölgede toplam 237 artçı sarsıntının kaydedildiği, bunlardan 10’unun 4.0 büyüklüğünün üzerinde olduğu belirtildi. Paylaşımda ayrıca, bölgedeki sismik hareketliliğin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmeye devam edildiği vurgulandı.