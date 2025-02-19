ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Kızılsaray Mahallesi 71-72 sokak kesişiminde yer alan park, artık Deniz Demiral’ın adıyla anılacak.750 metrekare çim alana sahip parkta, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları bulunuyor.

Parkın Deniz Demiral’ın adıyla anılacak olması dolayısıyla CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Eraycan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette duygularını paylaşan Yılmaz, “Deniz Demiral’ın adının bu parkta yaşayacak olması bizim için büyük bir anlam taşıyor. Başkanımız Ümit Uysal’a ve belediye meclis üyelerine bu duyarlılıkları için minnettarız” dedi.

Başkan Uysal ise, genç yaşta kaybedilen Deniz Demiral’ın adını yaşatmanın bir vefa görevi olduğunu belirterek, “Gençlerimizin mücadeleleri, emekleri ve idealleri unutulmaz. Onun adını bu parkta yaşatmak bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.