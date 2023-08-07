Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Mıchael James Aşkar, doğa katliamına tepki gösterek, "Atatürk Cumhuriyeti ormanlarını koruyacağız" mesajı verdi.MUĞLA (İGFA) - Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Michael James Aşkar, Milas Türkü Dostları Kültür ve Sanat Derneği Genel Başkanı Kenan Demir, Genel Sekreter Gürsoy Doğan ve Yönetim Kurulu üyesi Filiz Oğuzhan ile birlikte Akbelen İkizdere'de, ormanlar üzerindeki tehditlere karşı durmak için bir araya geldi.

ATP lideri Aşkar, Atatürk milliyetçilerinden oluşan bir ekip olarak, Cumhuriyetin her bir karış toprağının korunmasının gerekliliğini vurguladı.

"Cumhuriyetimizin bir karış toprağını dahi katil rantçılara peşkeş çektirmeyeceğiz." diyen Aşkar, Türkiye'deki tüm ormanların korunması gerektiğine işaret etti.

"Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganını yineleyen Aşkar, Akbelen Ormanları'nın korunması gerektiğini söyledi. Aşkar, bu tür doğa katliamlarının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olan doğanın yok edilmesi anlamına geldiğini belirtti. ATP'nin, doğa ve çevre konusundaki duyarlılığını sürdürmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.