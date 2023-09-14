Kredi kartı kullanımın yaygınlaşması üzerine internet üzerinden alışveriş arttı. Aylık ekstre ücretlerinin yanında, yıllık aidat ücretlerinin ödenmesi kredi kartı müşterilerini zor durumda bırakıyordu. Yeni yapılan düzenleme ile birlikte bankalar aidat ücreti almadan müşterilere kredi kartı vermeye başladı.

Kredi kartı kullanmak istiyor ancak aidat ücreti ödemek istemiyorsanız; İş Bankası Maximum, Akbank Axess Free, Garanti Bankası Bonus Flexi, ING Bank Pegasus Plus, Yapı Kredi Bankası World Eko, HSBC Concept, Odeabank Bank’O ve Finansbank Fix Card kredi kartlarını kullanabilirsiniz.

İş Bankası Maximum Kredi Kartı Ve Özellikleri

Televizyonlarda ve internetlerde sıklıkla reklamlarını gördüğümüz maximum kredi kartı müşteriler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Taksitli alışveriş imkânı ile birlikte topladığınız maxi puanları biriktirip harcayabilirsiniz. Vadesiz hesabınızda tüm işlemleri çok kolay yapabilirsiniz.

Akbank Axess Free Kredi Kartı Ve Özellikleri

Akbank tarafından verilen Axess Free kredi kartı birden fazla avantajı beraberinde getirmektedir. Aidat ücreti ödemeden alacağınız Axess Free kredi kartının birçok özelliği bulunuyor.

Faturalarınızı ödemeyi unutuyorsanız, otomatik ödeme talimatı vererek bu sorunu aşabilirsiniz.

Kira, aidat, okul taksitleri gibi işlemlere ait ödemeleri anlık ve düzenli olarak EFT-havale talimatı verebilirsiniz.

Taksitli alışveriş yatınız ancak ekonomik durumunuz bozulduysa, taksitlerinizi erteleyebilirsiniz.

Hiçbir belge veya evrak sunmadan hızlı para, taksitli avans, SMS para alabilirsiniz.

Diğer bankalara ait kart borçlarını Akbank’a aktarabilir ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Free Bütçem Özelliği

Çok fazla para harcadığınızı düşünüyorsanız, aylık harcama bütçesi belirleyebilirsiniz. Bu limiti aşmadan cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gelir.

Garanti Bankası Bonus Flexi Kredi Kartı Ve Özellikleri

Garanti Bankasından Bonus Flexi kredi kartı alarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Alışveriş yaparak kazanacağınız her 1 bonus puan 1 TL değerindedir.

Yaptığınız alışverişleri peşin ödemek yerine, taksitlendirebilirsiniz.

Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, ekstrenizi erteleyebilirsiniz.

Uygun faiz oranlarından faydalanarak taksitli nakit avans alabilirsiniz.

Kartınızda para olmasa bile internet ve mobil bankacılığı ya da ATM’lerden havale ve EFT işlemlerini ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Ekstrelerinizi mail adresine gönderilmesini isteyerek, yeşil geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.

Peşin alışverişlerinizde aylık %1,40 faiz oranı ve 2 ile 11 ay arasında taksit imkânından faydalanabilirsiniz.

Dükkân alışverişlerinde 2 ile 17 ay arasında taksit imkânı vardır.

ING Bank Pegasus Plus Kredi Kartı Ve Özellikleri

Klasik ve Premium kredi kartı seçeneği bulunur.

Sürekli uçak seyahatleri gerçekleştiriyorsanız, Pagesus Hava Yolu Şirketinden %1 ile %2 uçuş puanı kazanabilirsiniz.

Klasik Kart Özellikleri

Her 5 TL’lik alışverişlerinizde 1 puan, seyahat harcamalarınızda her 2.50 TL’ye 1 puan ve Pagesus uçuşlarınızda her 1 TL’ye 3 puan kazanabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıcalıkları içerisinde Vale parking hizmetini %50 indirimli alabilirsiniz.

Premium Kart Özellikleri

Her alışverişlerinizde 2 TL’ye 1 puan, seyahat harcamalarında 2 TL’ye 1 puan, Pagesus uçuşlarında 1 TL’ye 3 puan kazanabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıcalıkları kapsamında; %50 indirimli vale parking hizmeti, %50 indirimli lounge hizmeti, ücretsiz flash pass-hızlı geçiş hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası World Eko Kredi Kartı

Standart taksit imkânı, World puan ve nakit avans seçenekleriyle müşteriler tarafından beğenilen kredi kartlarından biridir.

90 TL ve altındaki tüm alışverişlerinizi temassız kart özelliğiyle ödeyebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatıyla tüm faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

Alışverişlerde kazandığınız puanları toplayarak, harcayabilir ve Turkcell TL-dakika alabilirsiniz.

Cep telefonunuzdan SMS göndererek TL ve dakika yükleyebilirsiniz.

Uygun faiz oranları ve 5,12 ay vade seçenekleriyle nakit avans çekebilirsiniz.

Ücretsiz olarak çocuklarınıza veya eşinize ek kart çıkarabilirsiniz.

HSBC Concept Kredi Kartı Ve Özellikleri

Aidat ücreti ödemeden taksitlendirme ve Advantage nakit puan kazanabileceğiniz bir kredi kartıdır.

Puan kampanyalarından faydalanmak isteyen müşteriler, kampanya için belirlenen ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücret ekstrenize yansıtılır.

Banka şubelerinden, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve ATM’lerden nakit avans alabilirsiniz.

%25 indirim özelliğinden faydalanarak araç kiralayabilirsiniz.

Progo transfer hizmetlerinde %25 indirim imkânı vardır.

Kartınızın kaybolması ve çalınması durumunda alışveriş teminatından ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Akraba şartı olmadan çocuk, eş, amca, teyze istediğiniz kişilere ücretsiz ek kart çıkarabilirsiniz.

Odeabank Bank’O Kredi Kartı Ve Özellikleri

Nakit avans ve taksitli avans çekerek nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

En fazla 5 adet ek kart çıkarabilirsiniz.

Alışverişlerde birçok avantajdan faydalanabilir ve taksit erteme işlemi yapabilirsiniz.

Finansbank Fix Card Kredi Kartı Ve Özellikleri