Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa sürecine hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere’de deprem konutlarıyla birlikte yaşam alanları da inşa ediliyor.ADIYAMAN (İGFA) - Depremin ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman’da Emlak Konut tarafından 5 milyon metrekare alan üzerine Türkiye’nin en büyük şantiyesi kuruldu.

Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalar hızla sürerken proje kapsamında, 16 bin 433 kalıcı konut/iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek şekilde projelendirildi. 6 bin 830 konutun kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi. 9 bin 603 kalıcı konutun inşası sürüyor.

????11 ilimizde????️159 şantiyede????‍♂️153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere!7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz. pic.twitter.com/kU5k3LckYw— Murat KURUM (@murat_kurum) October 1, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere’de devam eden inşaatların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Kurum, “11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLAM ZEMİN ÜZERİNE SAĞLAM YAPILAR İNŞA EDİYORUZ”

Emlak Konut Adıyaman Bölge Müdürü Mehmet Ersev Kuzdan ise İndere bölgesinin kayalık zeminde olmasından dolayı tercih edildiğine dikkat çekerek, “Biz tünel kalıp sistemiyle imalatlarımızı yapıyoruz. Bu nedenle konutlarımız depreme dayanıklı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Sağlam zemin üzerine sağlam yapılar inşa ediyoruz” dedi. Kuzdan, sadece konut yapmadıklarını sağlam, güvenli ve modern bir şehir oluşturduklarını söyledi.