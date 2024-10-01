BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, planlanan çalışmalar nedeniyle Nilüfer ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintileri olacağını duyurdu. 01 Ekim 2024 ile 28 Ekim 2024 tarihleri arasında, her gün 09:00-18:00 saatleri arasında, Dumlupınar Mahallesi’ndeki Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve çevresinde, ayrıca Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde zaman zaman su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ