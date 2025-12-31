Ünlü isimlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında bulunduğunu bildirerek ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatması ve kendisine ulaşılamaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, daha sonra gözaltına alınan Güney sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.

“BİRİ ADIMI VERMİŞ, O DA ‘İÇİYOR’ DEMİŞ”

2,5 saat sonra serbest bırakılan Güney, hakkında çıkan uyuşturucu kullanıyor iddialarına cevap vermiş ve Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi dostlar? 45 gündür yokum piyasada. Niye yokum biliyor musunuz? Buyurun. 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır semptomlar yaşadım ki telefonlarımı kapattım. Kendimi iyileştirebilmek için de istirahate çekildim. Yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş. Sadece bu tek olay bu. 'O da içiyor' demiş. Öyle aramam çıkmış. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Ve benim haberim olduktan sonra da zaten telefon açtım dedim ki geliyorum. Özür dilerim beklettiğim için bu kadar aradınız beni. Ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdin. Sonuçları bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz."

SAÇ ÖRNEKLERİNDE ‘KOKAİN’ TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta verdiği ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” tespit edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; raporda, Güney’in saçında kokainin yanı sıra metaboliti olan benzoilekgonin bulunduğu belirtildi. Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkan ana madde olarak tanımlanıyor ve teknik olarak “metabolit” olarak adlandırılıyor. Bir test sonucunda “Benzoilekgonin pozitif” ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak değerlendiriliyor.