2026 yılına girmemize saatler kala TOKİ'de aidatlara yapılan zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Emlak yönetimi bıraktığında 244 lira olan aidatlar, 2024 yılında 3+1 daireler 640 lira, 2+1 daireler için 580 lira olmuştu. 2025 yılında ise 3+1 daireler için 980 lira, 2+1 daireler için ise 890 lira oldu.

2026 için ise 2+1 daireler için yüzde 58,9 yapılan zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

HİZMET YETERSİZ

TOKİ sakinleri, aidatların karşılığında yeterli hizmet alamadıklarını dile getirerek, "Birinci etap yönetimi sivil yönetim. Site başkanı var, site müdürü var, halkla ilişkiler sorumlusu var. Bunların maaşlarını ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Muhasebeci var ve kapıcılar var. Kapıcılar hergün çöp alıyor ve bina girişine paspas atıyor, başka bir iş yaptıkları yok. Asansörlerimiz çok pis, düğmeleri bile yok. Bazen arıza veriyor. Allah'a emanet gidiyor. Çevre düzenlemesi yok. Parklarımızı bile belediye temizliyor. Yönetim yapmıyor. Bu paraya, bu aidat olur mu? Başkanın, müdürün, maaşını bile bilmiyoruz? Lütfen sesimizi duyun. Bize yardım edin. Bu paraya, bu hizmete, bu para çok. Bu paralar nereye gidiyor?" diyerek tepki gösterdiler.