Büyükçekmece'de, boşanma davası sürecinde yaşanan olay adliye binası önünde meydana geldi. Saat 11.00 sularında Ekinoba Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde bir olay yaşandı. Suat Emre (35), eşiyle boşanma davası için adliyeye gelmişti. Ancak, dava sonrasında adliye binası önünde bekleyen kayınpederi R.K. (63) tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, Suat Emre'nin boşanma davası sona erdikten sonra adliye binasının önünde bekleyen kayınpeder R.K., kızına yönelik şiddet iddialarıyla damadına ateş etti. Suat Emre, göğsüne isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Suat Emre yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kayınpeder R.K. ise adliye binası önünde silahla gözaltına alındı. Polis ekipleri, R.K.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi sırasında kayınpeder, damadının kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle onu öldürdüğünü belirtti.