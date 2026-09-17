Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 29 yaşındaki Yezid Elhav, abdest almak için banyoya girdi. Bir süre geçmesine rağmen banyodan çıkmayan gencin ailesi durumdan şüphelenerek banyoya yöneldi.

Aile, banyoda genci hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yaptı. Ardından genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.