Adliye önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi. Olayın yaşandığı yerde bulunanlara göre, ismi henüz açıklanmayan bu kişi ani bir hareketle üzerine kolonya döktü ve ardından ateşe verdi. Alevlerin hızla yayılmasıyla panik içindeki vatandaş, yanmaya başlayan kıyafetlerini çıkarmak için adeta can havliyle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu acı dolu anlarda, O.S. olarak bilinen bu vatandaşın vücudu çeşitli bölgelerinde yanıklarla kaplandı.

Olayın hemen ardından adliye polisi, duruma anında müdahale etti. Çevrede bulunanlar tarafından ihbar edilen polis ekipleri, hızla olay yerine gelerek yangınla mücadele etti ve yaralı vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri de acil olarak sevk edildi ve kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yanık ve yaralanmaları ciddi olan vatandaş, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkilileri olayın ardındaki nedenleri araştırmak üzere soruşturma başlattı. Olayın gerçekleştiği yerde ve çevresinde detaylı incelemeler yapılıyor. Henüz O.S.'nin neden böyle bir eyleme giriştiği net olarak belirlenememişken, yetkililer olayın tüm yönlerini aydınlatmak adına titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu üzücü olay, Gebze Adliyesi önünde yaşanan endişe verici bir anı olarak hafızalara kazındı.